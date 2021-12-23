Названа дата проведения матча "Спартака" и ЦСКА в 19-м туре РПЛ

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Московские клубы "Спартак" и ЦСКА сыграют между собой 26 февраля в рамках 19-го тура розыгрыша Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

О дате проведения матча сообщили в пресс-службе РПЛ. Игра состоится на поле стадиона "Открытие Банк Арена" в 19:00 по столичному времени.

Кроме того, в 19-м туре состоятся встречи "Химки" – "Динамо", "Краснодар" – "Локомотив" и "Зенит" – "Рубин".

С подробным расписанием матчей на 19–21 туры РПЛ и 1/8 финала Кубка России можно ознакомиться на сайте лиги.

В декабре состоялась жеребьевка нового розыгрыша турнира Лига наций для сборных. Национальная команда России выступит в группе 2-го дивизиона В и сыграет против Исландии, Израиля и Албании.