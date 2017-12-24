"Спартак" победил "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Хоккеисты московского клуба "Спартак" победили на выездном матче китайский "Куньлунь". Игра проходила в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча состоялась в Шанхае и закончилась со счетом 3:1. За "Спартак" шайбы забросили Анатолий Никонцев, Дмитрий Юдин и Александр Хохлачев. Автором гола у хозяев льда стал Яакко Риссанен.

Это первая победа "Спартака" над китайским клубом в гостях. После четвертого поражения "Куньлунь" располагается на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. "Спартак" – на восьмом месте в Западной.