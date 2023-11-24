Винер назвала ужасными условия подготовки гимнастов в США

Фото: depositphotos/eabff

Условия подготовки гимнастов в США и России совершенно отличаются, в РФ, в частности, прекрасные залы для тренировок, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер. Об этом пишет РИА Новости.

"У нас замечательные залы, а у них условия ужасные. Я как-то приезжала в США, видела их зал, у нас такой называется овощной базой", – заявила она в ходе открытия нового центра гимнастики в Ватутинках.

Ранее Винер отреагировала на призыв Международного олимпийского комитета игнорировать Всемирные игры дружбы. По ее словам, это было ожидаемо.

Винер также подчеркнула, что в рамках Всемирных игр дружбы никто не будет просить участников отказаться от своего флага и переодеть форму, как это делают сейчас в отношении атлетов из России.

Международная федерация тяжелой атлетики отказала спортсменам из РФ в допуске к ЧМ