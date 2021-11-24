Акинфеев спел песню про российский футбол в образе Боба Марли

Видео: youtube.com/"Аргументы и факты"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в образе Боба Марли спел песню про российский футбол. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты"

35-летний футболист выступил в шапке растамана и с дредами.

"Это футбол. Это наш футбол. И всем непонятно, будет ли гол", – спел спортсмен.

Ранее в московском ЦСКА записали песню и сняли клип в честь дня рождения Акинфеева, которому 8 апреля исполнилось 35 лет.

