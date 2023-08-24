Российских игроков в настольный теннис допустят до международных соревнований

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Российские игроки в настольный теннис смогут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой вице-президента Федерации настольного тенниса России (ФНТР) Романа Маркова.

Марков пояснил, что решение о допуске спортсменов из РФ Международная федерация настольного тенниса (ITTF) приняла вслед за МОК еще в марте этого года. После этого встал вопрос о его реализации. На конгрессе ITTF 24 августа российской стороне озвучили дополнительные условия участия.

"Было предложено согласиться с особыми дополнительными условиями участия: в основном они включают в себя соблюдение норм этического поведения и антидопинговых правил, никаких политических требований нет, но нужно согласиться с мирной миссией МОК", – сказал представитель ФНТР.

По его словам, никто из спортсменов никакие документы еще не получал. При этом, отметил он, в ITTF услышали заявления ФНТР о том, что спорт не должен быть политизирован, и пообещали достойно организовать процедуру принятия озвученных условий.

Марков добавил, что сейчас в систему заявок на платформе ITTF вносится специальная вкладка для независимых нейтральных спортсменов. Она предназначена для теннисистов из России и Белоруссии.

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не разрешила российским спортсменам участвовать в чемпионате мира в Эр-Рияде в этом году. Белорусские же атлеты допуск получили. При этом еще в мае организация решила, что спортсмены из обеих стран смогут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

