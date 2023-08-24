В Москве установили две спортивные площадки на Ленинском проспекте

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

Две спортивные площадки обустроили между домами 64/2 и 66 на Ленинском проспекте. Они появились в рамках комплексного благоустройства участка от Университетского до Ломоносовского проспекта, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Спортивная площадка в шаговой доступности – это не только возможность ежедневных тренировок для тех, кто любит спорт и хочет поддерживать хорошую физическую форму, но и дополнительный стимул для всех приобщиться к здоровому образу жизни", – заявил замруководителя департамента капитального ремонта города Москвы Михаил Никифоров.

До этого на указанном участке спортивных площадок не было. Никифоров отметил, что создание новых зон для тренировок помогает формированию комфортной и функциональной городской среды. По его словам, специалисты завершили мероприятия по установке обеих площадок. После уплотнения грунта на них уложили слои песка и щебня, забетонировали и заасфальтировали, установили оборудование.

Сами площадки выполнены в вытянутой форме. Длина одной из них составляет 18 метров, ширина – от трех до семи метров. Вторая площадка чуть меньше, ее длина – 9 метров, а ширина – четыре. Зоны рассчитаны на ребят от 14 лет.

Первую площадку оснастили гнутыми брусьями и спортивным комплексом для занятий воркаутом. Он состоит из пяти турников, рукохода-змеевика и шведской стенки. Само оборудование способно выдерживать перепады температур и осадки на протяжении всего года.

На более маленькой площадке установили тройной каскад турников для отжиманий и подтягиваний. Подобный спортивный комплекс является устойчивой конструкцией, которая позволяет безопасно заниматься спортом на свежем воздухе.

Ранее сообщалось, что специалисты завершили мероприятия по комплексному благоустройству площади Борьбы. На территории общественного пространства установлены скульптуры Венички и девушки Венички – героев книги Венедикта Ерофеева "Москва – Петушки".

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