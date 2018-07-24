Подозреваемые в смерти фигуриста Тена признались в совершении убийства

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Подозреваемые в убийстве олимпийского призера Дениса Тена признались в совершении преступления. Один из мужчин передал следователям предполагаемое орудие убийства, передает ТАСС.

"Подозреваемый Кудайбергенов в ходе проверки показаний показал место, где было спрятано орудие убийства – нож, который впоследствии был изъят и приобщен к материалам уголовного дела", – сообщили в департаменте внутренних дел Алма-Аты.

В свою очередь, второй подозреваемый Нуралы Киясов признался, что именно он нанес ножевые ранения фигуристу.

Как сообщили в ведомстве, очевидцы преступления уже провели опознание подозреваемых.

Ранее суд арестовал 23-летнего уроженца Кызылординской области Армана Кудайбергенова и 24-летнего уроженца Жамбылской области Нуралы Киясова на два месяца. Оба подозреваемых сразу же признали вину.

Обладатель олимпийской медали Денис Тен скончался 19 июля в Алма-Ате от ножевых ранений в больнице. Причиной смерти стала потасовка из-за кражи зеркал с автомобиля спортсмена.

Прощание с казахстанским фигуристом прошло 21 июля у дворца спорта имени Балуана Шолака. Похороны Дениса Тена посетили известные спортсмены, в том числе Данияр Елеусинов, Екатерина Айдова, Денис Кузин, несколько послов иностранных государств, а также представители власти.