Подозреваемых в убийстве фигуриста Дениса Тена арестовали в Казахстане

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Суд арестовал подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена на два месяца, передает "Интерфакс".

Решение огласили на заседании Алмалинского районного суда. Ранее полиция задержала 23-летнего уроженца Кызылординской области Армана Кудайбергенова и 24-летнего уроженца Жамбылской области Нуралы Киясова. Оба признали вину.

Тен скончался 19 июля в Алма-Ате от ножевого ранения, которое получил в потасовке. Двое злоумышленников хотели украсть зеркала с его автомобиля. Фигуриста госпитализировали, но не смогли спасти.