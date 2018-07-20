Задержан второй подозреваемый в убийстве фигуриста Тена

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Второй подозреваемый в убийстве бронзового призера Олимпиады–2014 в Сочи казахстанского фигуриста Дениса Тена задержан, сообщил начальник департамента внутренних дел Алма-Аты Серик Кудебаев.

Первый подозреваемый, задержанный ранее, уже признался в совершении преступления. Второй предполагаемый участник нападения – 23-летний уроженец Кызылординской области Арман Кудайбергенов находился в розыске, сообщает РИА Новости.

Тен погиб 19 июля в Алма-Ате. Спортсмен получил ножевое ранение в потасовке с двумя людьми, пытавшимися украсть зеркала с его автомобиля. Фигуриста госпитализировали, но спасти его не удалось.

Помимо бронзы Олимпиады в Сочи Тен выиграл серебро чемпионата мира 2013 года, бронзу чемпионата мира – 2015. Он шесть лет тренировался в столице под руководством Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой. Потом фигурист перебрался в США, где работал с Фрэнком Кэрроллом.