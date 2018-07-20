Задержан второй подозреваемый в убийстве фигуриста Тена

20 июля, 17:47
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Второй подозреваемый в убийстве бронзового призера Олимпиады–2014 в Сочи казахстанского фигуриста Дениса Тена задержан, сообщил начальник департамента внутренних дел Алма-Аты Серик Кудебаев.
Первый подозреваемый, задержанный ранее, уже признался в совершении преступления. Второй предполагаемый участник нападения – 23-летний уроженец Кызылординской области Арман Кудайбергенов находился в розыске, сообщает РИА Новости.
Тен погиб 19 июля в Алма-Ате. Спортсмен получил ножевое ранение в потасовке с двумя людьми, пытавшимися украсть зеркала с его автомобиля. Фигуриста госпитализировали, но спасти его не удалось.
Помимо бронзы Олимпиады в Сочи Тен выиграл серебро чемпионата мира 2013 года, бронзу чемпионата мира – 2015. Он шесть лет тренировался в столице под руководством Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой. Потом фигурист перебрался в США, где работал с Фрэнком Кэрроллом.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: