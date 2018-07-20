Подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена задержали в Казахстане

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Подозреваемый в убийстве 25-летнего фигуриста Дениса Тена задержан. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Казахстана, сообщают "Аргументы недели". Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания, второго подозреваемого разыскивают.

Кроме того появилась информация, что задержанный уже признал свою вину. По словам прокурора, задержанный Нуралы Киясов 1994 года рождения является уроженцем Жамбылской области.

По данным департамента внутренних дел Алма-Аты, Тен застал двоих неизвестных при попытке кражи зеркал с его автомобиля.

Во время потасовки преступники нанесли фигуристу ножевое ранение. Спортсмена доставили в больницу в критическом состоянии, где позднее он скончался.

Полиция Алма-Аты возбудила уголовное дело по статье "Убийство".

Денис Тен начал свою профессиональную карьеру в 2006 году. В 12-летнем возрасте выиграл чемпионат Казахстана среди взрослых спортсменов.

В 2013 году спортсмен завоевал серебро в одиночном фигурном катании, а в 2015-м завоевал бронзовую медаль мирового первенства на турнире в Шанхае.

На Олимпиаде 2014 года в Сочи Денис Тен взял бронзовую медаль. В прошлом году фигурист завоевал золотую медаль в одиночном катании на Универсиаде.