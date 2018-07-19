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Происшествия

19 июля, 16:00

Казахстанский фигурист Денис Тен погиб от ножевого ранения‍

происшествия спорт

Фото: AP/Ivan Sekretarev

Казахстанский фигурист Денис Тен, завоевавший бронзу на Олимпиаде 2014 года в Сочи, скончался от ножевого ранения в Алма-Ате, сообщает ТАСС.

"К сожалению, он умер", – сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения страны Ернара Акимкулова.

Спортсмен поступил в Центральную городскую клиническую больницу с ножевым ранением 19 июля в 15:00 по местному времени. После операции его перевели в реанимацию, где он скончался.

По данным департамента внутренних дел Алма-Аты, Тен застал двоих неизвестных при попытке кражи зеркал с его автомобиля. Во время потасовки преступники нанесли фигуристу ножевое ранение.

В настоящее время начато расследование инцидента и поиск подозреваемых.

Денис Тен начал свою профессиональную карьеру в 2006 году. В 12-летнем возрасте выиграл чемпионат Казахстана среди взрослых спортсменов, однако в международных соревнованиях он смог участвовать лишь с 2007 года.

В 2013 году спортсмен завоевал серебро по фигурному катанию в одиночном катании, а в 2015-м завоевал бронзовую медаль мирового первенства на турнире в Шанхае. В прошлом году Тен завоевал золотую медаль в одиночном катании на Универсиаде.

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