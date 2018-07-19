Казахстанский фигурист Денис Тен погиб от ножевого ранения‍

19 июля, 16:00
Фото: AP/Ivan Sekretarev
Казахстанский фигурист Денис Тен, завоевавший бронзу на Олимпиаде 2014 года в Сочи, скончался от ножевого ранения в Алма-Ате, сообщает ТАСС.
"К сожалению, он умер", – сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения страны Ернара Акимкулова.
Спортсмен поступил в Центральную городскую клиническую больницу с ножевым ранением 19 июля в 15:00 по местному времени. После операции его перевели в реанимацию, где он скончался.
По данным департамента внутренних дел Алма-Аты, Тен застал двоих неизвестных при попытке кражи зеркал с его автомобиля. Во время потасовки преступники нанесли фигуристу ножевое ранение.
В настоящее время начато расследование инцидента и поиск подозреваемых.
Денис Тен начал свою профессиональную карьеру в 2006 году. В 12-летнем возрасте выиграл чемпионат Казахстана среди взрослых спортсменов, однако в международных соревнованиях он смог участвовать лишь с 2007 года.
В 2013 году спортсмен завоевал серебро по фигурному катанию в одиночном катании, а в 2015-м завоевал бронзовую медаль мирового первенства на турнире в Шанхае. В прошлом году Тен завоевал золотую медаль в одиночном катании на Универсиаде.
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