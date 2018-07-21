Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Прощание с казахстанским фигуристом Денисом Теном началось в Алма-Ате. Множество людей собралось у дворца спорта имени Балуана Шолака еще с 7:00 по местному времени (4:00 Мск).

Сама гражданская панихида началась в 10:00, сообщает агентство "Казинформ". Траурное мероприятие посетили известные спортсмены, в том числе Данияр Елеусинов, Екатерина Айдова, Денис Кузин, несколько послов иностранных государств, а также представители власти. Тена похоронят на кладбище в поселке дружба.

Фигурист погиб в результате стычки с двоими неизвестными, которых о поймал при попытке кражи зеркал с его автомобиля. Он получил ножевые ранения во время потасовки. Спортсмена госпитализировали, но врачи не смогли его спасти из-за большой потери крови.

Двоих подозреваемых в убийстве задержали и арестовали. Один из них уже признал свою вину.

Тен стал бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2014 года, занял второе место на чемпионате мира по фигурному катанию в 2013 году, получил бронзу на чемпионате мира 2015 года, многократно побеждал на международных турнирах.