Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Прощание с казахстанским фигуристом Денисом Теном началось в Алма-Ате. Множество людей собралось у дворца спорта имени Балуана Шолака еще с 7:00 по местному времени (4:00 Мск).
Сама гражданская панихида началась в 10:00, сообщает агентство "Казинформ". Траурное мероприятие посетили известные спортсмены, в том числе Данияр Елеусинов, Екатерина Айдова, Денис Кузин, несколько послов иностранных государств, а также представители власти. Тена похоронят на кладбище в поселке дружба.
Фигурист погиб в результате стычки с двоими неизвестными, которых о поймал при попытке кражи зеркал с его автомобиля. Он получил ножевые ранения во время потасовки. Спортсмена госпитализировали, но врачи не смогли его спасти из-за большой потери крови.
Двоих подозреваемых в убийстве задержали и арестовали. Один из них уже признал свою вину.
Тен стал бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2014 года, занял второе место на чемпионате мира по фигурному катанию в 2013 году, получил бронзу на чемпионате мира 2015 года, многократно побеждал на международных турнирах.
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