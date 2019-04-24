Акинфеев снялся в клипе группы "Руки Вверх!"

Фото: instagram.com/sezhukov

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, прекративший играть за национальную сборную, появился в клипе группы "Руки Вверх!" на песню "Она меня целует". Видео с участием футболиста в Instagram выложил Сергей Жуков.

Вместе со спортсменом в клипе снялась и его жена Екатерина Герун.

"Их историю мы и расскажем в нашем новом клипе, и, пожалуй, эта история заслуживает отдельного поста", – написал Жуков в соцсетях.



Жуков и Акинфеев дружат не один год. Голкипер бывает на концертах музыканта и уже участвовал в записи песни "Мой друг".

Ранее Акинфеев заявил, что не собирается возвращаться в сборную России по футболу. Сейчас, помимо футбола, спортсмен занимается образовательными и другими проектами.