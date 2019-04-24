Темы дня

ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

24 апреля, 21:25

Акинфеев снялся в клипе группы "Руки Вверх!"

спорт

24 апреля, 21:25

Поделиться в социальных сетях:

Фото: instagram.com/sezhukov

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, прекративший играть за национальную сборную, появился в клипе группы "Руки Вверх!" на песню "Она меня целует". Видео с участием футболиста в Instagram выложил Сергей Жуков.

Вместе со спортсменом в клипе снялась и его жена Екатерина Герун.

"Их историю мы и расскажем в нашем новом клипе, и, пожалуй, эта история заслуживает отдельного поста", – написал Жуков в соцсетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Друзья, вы дождались! МЫ дождались! ⠀ Пришло время для долгожданной весенней песни от «Руки Вверх!», которой нам так не хватало!😉 ⠀ Я рад представить вам работу, над которой мы так долго и кропотливо трудились: «Она меня целует». Обещаю, этот трек надолго засядет в ваших плейлистах на всех цифровых платформах, а кнопка «Повтор» на YouTube будет нажата не один десяток раз.😉 ⠀ Описать всё, что происходит в клипе просто не получится, да вы и сами должны всё увидеть лично. Скажу лишь одно: как бы я ни скрывал, вы всё таки угадали главных героев — Игорь Акинфеев и его супруга Екатерина @katygerun , именно их историю мы и расскажем в нашем новом клипе, и, пожалуй, эта история заслуживает отдельного поста.😉 ⠀ Это те самые настоящие неподдельные и живые эмоции, которые вы испытаете после просмотра клипа и прослушивания песни: пойте, танцуйте, смейтесь, веселитесь, грустите и плачьте под нашу новую весеннюю песню — «Она меня целует»! ⠀ Ссылка уже ждёт вас в моём профиле, а комментарии — ваших отзывов! ⠀ #РукиВверх #сергейжуков #ОнаМеняЦелует #игорьакинфеев

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)


Жуков и Акинфеев дружат не один год. Голкипер бывает на концертах музыканта и уже участвовал в записи песни "Мой друг".

Ранее Акинфеев заявил, что не собирается возвращаться в сборную России по футболу. Сейчас, помимо футбола, спортсмен занимается образовательными и другими проектами.

спорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика