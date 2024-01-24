Дочь экс-футболиста сборной РФ Кержакова сбежала из рехаба

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дочь бывшего футболиста сборной России и ФК "Зенит" Дарья сбежала из реабилитационного центра, в который попала из-за употребления запрещенных веществ. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на выпуск телевизионного шоу "Малахов".

В данный момент девушка проживает в Москве у своей подруги и пробует устроиться на работу бариста. По ее словам, отец никак не помогает ей финансово и подчеркивает, что его дочь должна сама достичь всего в жизни. На просьбы девушки дать денег на еду Кержаков отвечает вопросом: "Ты устроилась на работу?"

В июне 2022 года Кержаков покинул футбольный клуб "Пари Нижний Новгород". Под его руководством клуб занял 11-е место в турнирной таблице в Российской Премьер-лиге (РПЛ).

Осенью того же года он уехал из России. С февраля 2023 года Кержаков тренировал кипрский ФК "Кармиотисса". После семи матчей команды он ушел с поста главного тренера по собственному желанию. В июне того же года стал главным тренером сербского "Спартака", но уже в ноябре покинул этот пост.