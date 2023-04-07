В Госдуме оценили слова Кержакова об отъезде из России

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что не видит оснований признавать бывшего футболиста сборной страны Александра Кержакова иноагентом. Об этом он заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

"Я считаю, что Кержаков и его супруга сделали свой выбор. Это их выбор, они имеют на это право. Другой вопрос, что все, что он имеет сейчас, ему дала Россия" – заявил депутат.

Свищев сообщил, что не ожидал услышать от футболиста слова о том, что тот не чувствует себя в безопасности в России. Он подчеркнул, что у гражданина РФ есть не только права, но и обязанности, однако добавил, что не услышал ничего такого, за что Кержакова можно было бы признать иноагентом.

Ранее бывший футболист "Зенита" Кержаков объяснил страхом свое желание уехать из России. Он заявил что ему страшно, и что из‑за сложившейся ситуации ему с супругой хотелось поехать туда, где тепло, и просто быть там, а не в России.

До этого вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев призвал не делать из всех уехавших из страны россиян оппонентов государства.

Он заявил, что необходимо создавать условия для их возвращения на родину и использовать к каждому индивидуальный подход. Он подчеркнул, что нужно также продолжать диалог с уехавшими за границу россиянами.



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