Андрей Макушин стал главным тренером сборной России по пятиборью

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Андрей Макушин стал новым главным тренером национальной сборной России по современному пятиборью, сменив в этой должности Андрея Моисеева. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации современного пятиборья России (ФСПР).

Соответствующий указ подписал президент ФСПР Вячеслав Аминов. Отмечается, что Моисеев продолжит работу в Федерации на должности спортивного директора.

В штаб Макушина также вошли старший тренер мужской команды Сергей Шуин и старший тренер женской команды Андрей Тропин.

Наставниками мужской и женской юниорских команд стали Григорий Бремель и Евдокия Гречишникова.

Ранее сборная России по теннису стала участником полуфинала турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия). В третьем матче группового раунда дуэт Даниила Медведева и Романа Сафиуллина обыграл пару из Италии Маттео Берреттини/Янник Синнер. Встреча завершилась со счетом 2:1.