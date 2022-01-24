Жамнов рассказал о выборе игроков для участия в Олимпийских играх в Пекине

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Основным критерием при выборе состава команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине был баланс во всех линиях. Об этом рассказал главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов.
"Бурдасова нет, Кадейкин и Кузьменко в запасе. Почему такое решение? Ставка делается на всех. Вы сами прекрасно понимаете, что в связи с ситуацией все может произойти в любой момент", – цитирует Жамнова "Чемпионат".
Он рассказал, что тренеры рассчитывают на всех спортсменов, что остались в Новогорске для подготовки к Олимпиаде. По словам Жамнова, из-за краткосрочности турнира были учтены все моменты, а игроков подбирали под схемы, по которым будет вестись игра.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее был объявлен окончательный состав олимпийской сборной России по хоккею. На вратарской позиции смогут сыграть Иван Федотов, Александр Самонов и Тимур Билялов. В защиту приглашены Егор Яковлев, Александр Никишин, Дамир Шарипзянов, Сергей Телегин, Никита Нестеров, Артем Минулин, Вячеслав Войнов и Александр Елесин.
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