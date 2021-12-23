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Трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле выписали из больницы, где он проходил лечение после удаления опухоли в толстой кишке.

Об этом со ссылкой на заявление медицинского учреждения сообщает агентство Reuters. По словам врачей, состояние 81-летнего бразильца оценивается как стабильное.

Операцию по удалению опухоли Пеле перенес в начале сентября. В октябре его выписали из больницы, однако в декабре планово госпитализировали для прохождения лечения.

После операции Пеле отмечал, что с каждым днем чувствует себя все лучше. Он поблагодарил всех за поддержку и выразил надежду, что скоро снова будет вместе с любителями футбола.