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Трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле выписали из больницы, где он проходил лечение после удаления опухоли в толстой кишке.
Об этом со ссылкой на заявление медицинского учреждения сообщает агентство Reuters. По словам врачей, состояние 81-летнего бразильца оценивается как стабильное.
Операцию по удалению опухоли Пеле перенес в начале сентября. В октябре его выписали из больницы, однако в декабре планово госпитализировали для прохождения лечения.
После операции Пеле отмечал, что с каждым днем чувствует себя все лучше. Он поблагодарил всех за поддержку и выразил надежду, что скоро снова будет вместе с любителями футбола.