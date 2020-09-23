Команда МНПЗ заняла первое место в Спартакиаде "Моспром"

Фото: Сергей Шинов
Спортсмены Московского НПЗ второй год подряд победили в соревнованиях среди работников промышленных предприятий и профильных вузов столицы – спартакиаде "Моспром".
Турнир, который организовал департамент инвестиционной и промышленной политики, объединил больше 100 предприятий, 14 вузов и около 3 тысяч спортсменов.
Команда МНПЗ выиграла по результатам общекомандного зачета по сумме мест. Участники от предприятия одержали победу в соревнованиях по футболу, волейболу, легкой атлетике и настольному теннису. Всего в финале встретились 16 команд по 8 спортивным дисциплинам.
По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, спартакиада дает возможность инженерам, технологам и руководителям промышленных предприятий города знакомиться в неформальной обстановке.
"Мероприятию всего два года, но оно собрало уже много интересных историй. Команд становится больше, по их запросам появляются новые виды спорта. Впервые в соревнованиях под эгидой "Моспрома" прошли турниры по хоккею и боксу", – сказал он.
Финальные соревнования прошли на территории комплекса "Лужники". Награды победителям вручил экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев.
Годом ранее Московский НПЗ также одержал победу в Спартакиаде "Моспром". Генеральный директор МНПЗ Виталий Зубер подчеркнул, что его команда в очередной раз показала прекрасный результат благодаря упорной, целенаправленной работе спортсменов.
"Предприятие активно поддерживает спортивное движение: созданы максимально комфортные условия для занятий физкультурой, работают популярные секции – футбол, хоккей, волейбол, баскетбол. Спорт укрепляет силу воли и помогает достигать новых высот в работе", – заключил он.
Спартакиада "Моспром" – комплексные соревнования по легкой атлетике, волейболу, мини-футболу, стритболу, настольному теннису и шахматам. В прошлом году ее организовали впервые.
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