Уайт намерен провести реванш с Поветкиным в конце года

Фото: АР/PA/Bradley Collyer

Британский боксер Диллиан Уайт готов провести повторный поединок с россиянином Александром Поветкиным в конце года, сообщает телеканал Sky Sports.

"Я вернусь обратно в зал, а затем мы проведем новый поединок в конце года", – рассказал Уйат.

В ночь на 23 августа во дворе особняка промоутера Эдди Хирна в Великобритании состоялся поединок Поветкина и Уайта. В пятом раунде 40-летний российский тяжеловес нокаутировал соперника.

В четвертом раунде Поветкин побывал в нокдауне, после мощного апперкота британца.

Россиянин завоевал титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе. Боксеры также соперничали за почетный пояс WBC Diamond.

Победитель поединка становится обязательным претендентом на титульный поединок против британца Тайсона Фьюри.