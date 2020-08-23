Уайт намерен провести реванш с Поветкиным в конце года

Фото: АР/PA/Bradley Collyer
Британский боксер Диллиан Уайт готов провести повторный поединок с россиянином Александром Поветкиным в конце года, сообщает телеканал Sky Sports.
"Я вернусь обратно в зал, а затем мы проведем новый поединок в конце года", – рассказал Уйат.
В ночь на 23 августа во дворе особняка промоутера Эдди Хирна в Великобритании состоялся поединок Поветкина и Уайта. В пятом раунде 40-летний российский тяжеловес нокаутировал соперника.
В четвертом раунде Поветкин побывал в нокдауне, после мощного апперкота британца.
Россиянин завоевал титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе. Боксеры также соперничали за почетный пояс WBC Diamond.
Победитель поединка становится обязательным претендентом на титульный поединок против британца Тайсона Фьюри.
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