Соревнования по вейксерфингу прошли на Северном речном вокзале – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Международные соревнования по вейксерфингу прошли 23 июля на Северном речном вокзале, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"В соревнованиях приняли участие 70 райдеров из России и Белоруссии", – говорится в публикации.

Мэр Москвы уточнил, что для зрителей, в свою очередь, устроили праздник на берегу. Желающие могли научиться управлять разновидностью классического скейта – серфскейтом. Для младшей аудитории были организованы творческие мастер-классы.

Ранее на Пироговском водохранилище состоялся чемпионат Московской области по парусному спорту. Участие в соревнованиях приняли спортсмены из Москвы, Долгопрудного, Мытищ, Истры, Жуковского и других городов.

Профессионалам пришлось демонстрировать мастерство в непростых погодных условиях, во время соревнований часто менялись направление и скорость ветра.