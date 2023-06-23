Нападающий хоккейной лиги "Рязань-ВДВ" умер на 22-м году жизни

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Нападающий клуба Всероссийской хоккейной лиги "Рязань-ВДВ", воспитанник подмосковного ХК "Витязь" Георгий Савин ушел из жизни в 21 год. Об этом сообщается в телеграм-канале "Витязя".

"Светлый, добрый и позитивный – именно таким запомнился нам Георгий Савин. Выпускник подольской школы "Витязь" 2002 года рождения провел в "Русских Витязях" три сезона, в 2021/22 был капитаном команды", – говорится в сообщении.

В общей сложности на счету Савина 156 матчей и 64 набранных очка, добавили в ХК. В "Витязе" принесли соболезнования родным и близким спортсмена.

В сезоне-2022/23 Савин играл за "Рязань-ВДВ" и молодежную команду рязанцев. За последнюю он забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу в шести играх.