Умер бывший футболист и тренер "Рубина" Владимир Зайцев

Фото: телеграм-канал "ФК "Рубин"

Экс-футболист, тренер футбольного клуба "Рубин" Владимир Зайцев умер на 83-м году жизни, передает пресс-служба ФК.

Он ушел из жизни 22 апреля, уточнили в клубе, выразив глубочайшие соболезнования родным и близким спортсмена. Там добавили, что его похороны состоятся 24 апреля на кладбище в селе Набережные Моркваши.

Церемонию прощания при этом планируют провести в этот же день в морге 7-й клинической больницы, расположенной на улице Маршала Чуйкова в Казани.

Зайцев родился 6 февраля 1943 года. Свою карьеру он начал в качестве защитника в казанской "Искре". Всего с 1961 по 1973 год он проработал в пяти клубах.

Будучи в составе "Рубина", футболист провел 172 матча и забил 6 голов. После он работал тренером, а также выступал за команды ветеранов "Рубин" и "Стрела". Более того, Зайцев являлся заслуженным юристом Татарстана и России.