"Локомотив" обыграл "Нижний Новгород" в матче чемпионата России по футболу

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Столичный футбольный клуб "Локомотив" выиграл у "Нижнего Новгорода" в домашнем матче 26-го тура Тинькофф – Российской премьер-лиги.
Матч состоялся в субботу, 23 апреля, на "РЖД-Арене" и завершился со счетом 2:1 в пользу железнодорожников. Дубль в составе "Локомотива" оформил Рифат Жемалетдинов на 37-й и 53-й минуте.
У гостей гол забил Кирилл Кравцов. На 72-й минуте матча полузащитник "Нижнего Новгорода" Илья Берковский был удален за грубую игру после использования системы видеоассистента рефери.
В следующем туре столичный футбольный клуб встретится на выезде с лидером чемпионата петербургским "Зенитом" 30 апреля. "Нижний Новгород" 2 мая сыграет в гостях с тульским "Арсеналом".
Ранее московский "Локомотив" уступил "Ростову" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги. Встреча команд завершилась со счетом 4:1 в пользу ростовчан. С 35-й минуты встречи железнодорожникам пришлось играть в меньшинстве из-за удаления с поля Наира Тикнизяна.
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