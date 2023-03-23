23 марта, 22:06Спорт
Сборная РФ сыграла вничью с командой Ирана в товарищеском мачте по футболу
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Российская команда по футболу сыграла вничью со сборной Ирана в товарищеском матче. Встреча состоялась в Тегеране.
Первый гол забил россиянин Антон Миранчук на 28-й минуте. Позже иранский спортсмен Мехди Тареми сравнял счет в пенальти.
В результате матч завершился со счетом 1:1.
Ранее российский "Зенит" сыграл вничью с турецким "Фенербахче". Встреча на стамбульском стадионе закончилась со счетом 2:2.
Тогда счет открыл Мерт Яндаш, но "Зенит" сравнял его на 21-й минуте благодаря нападающему Малкому. Российский клуб вывел вперед на 42-й минуте Клаудиньо, однако на 69-й минуте гол забил Бора Айдынлык.
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