Сборная РФ сыграла вничью с командой Ирана в товарищеском мачте по футболу

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Российская команда по футболу сыграла вничью со сборной Ирана в товарищеском матче. Встреча состоялась в Тегеране.

Первый гол забил россиянин Антон Миранчук на 28-й минуте. Позже иранский спортсмен Мехди Тареми сравнял счет в пенальти.

В результате матч завершился со счетом 1:1.

Ранее российский "Зенит" сыграл вничью с турецким "Фенербахче". Встреча на стамбульском стадионе закончилась со счетом 2:2.

Тогда счет открыл Мерт Яндаш, но "Зенит" сравнял его на 21-й минуте благодаря нападающему Малкому. Российский клуб вывел вперед на 42-й минуте Клаудиньо, однако на 69-й минуте гол забил Бора Айдынлык.



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