Германия стала соперником России по финалу хоккейного турнира ОИ-2018

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Сборная Германии победила команду из Канады со счетом 4:3 в полуфинале олимпийского хоккейного турнира в Пхенчхане. Она станет соперником спортсменов из России в матче за золотые награды Олимпиады. Немцы впервые поборются за первое место в этом виде спорта.

Шайбы за победителей забросили Брукс Мацек, Маттиас Плахта, Франк Мауэр и Патрик Хагер, среди канадцев отличились Жильбер Брюле, Мэт Робинсон и Дерек Рой.

Сборная Канады не дошла до финала Олимпийских игр впервые с 2006 года. Российские хоккеисты будут бороться за золото впервые с 1998 года.

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты обыграли сборную Чехии в полуфинале Олимпиады со счетом 3:0. Встреча со сборной Германии предстоит 24 февраля.