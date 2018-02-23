Хоккеисты из России вышли в финал Олимпийских Игр – 2018

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российские хоккеисты обыграли сборную Чехии в полуфинале Олимпиады со счетом 3:0. Спортсмены из России впервые с 1998 года поборются за золото Игр.

В матче с чехами шайбы забили Никита Гусев, Владислав Гавриков и Илья Ковальчук. Голкипер команды атлетов из РФ Василий Кошечкин отразил 31 бросок, сообщает ТАСС.

В субботу, 24 февраля, хоккеисты сразятся с победителем полуфинала между сборными Германии и Канады.

Российские спортсмены вышли в четвертьфинал напрямую, став первыми в группе B. Они победили словенцев и амеркианцев. В четвертьфинале россияне разгромили сборную Норвегии.

Ранее российская фигуристка Алина Загитова выиграла золото в соревновании одиночниц в Пхенчхане. Всего в настоящий момент атлеты из РФ завоевали в на Олимпиаде одну золотую, пять серебряных и восемь бронзовых наград.