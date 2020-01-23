Глава РУСАДА прокомментировал отзыв лицензии у Московской антидопинговой лаборатории

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал временный отзыв лицензии у Московской антидопинговой лаборатории. Как сообщает ИА "НСН", специалист назвал его предсказуемым.
Накануне Всемирная антидопинговая организация (WADA) приостановила действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории. Как следствие, лаборатория лишилась права проводить анализы крови для биологического паспорта спортсменов.
"На самом деле ее могли и раньше лишить, потому что последняя ситуация с изменением баз данных говорит о том, что у WADA нет уверенности в сохранности проб и баз данных. А это жесткие требования согласно конвенции ЮНЕСКО по организации работы и обеспечению беспрепятственного доступа и права WADA", – заявил Ганус.
По словам руководителя РУСАДА, в настоящий момент организация сотрудничает с европейскими лабораториями и гарантирует соблюдение прав спортсменов и обеспечение тестирования атлетов.
Ганус также заявил, что принципиально новую антидопинговую лабораторию в России возможно создать не ранее чем через 5-7 лет. Он уточнил, что в том числе для страны требуется больше лабораторий с таким статусом. Кроме того, невозможно инициировать работу над новой лабораторией без решения вопросов, связанных со старой.
Российских спортсменов отстранили от участия в Олимпиаде и иных международных соревнованиях по решению исполкома WADA на четыре года. В течение этого времени выступать сможет только ограниченное число атлетов, причем в нейтральном статусе – без флага и гимна.
Посещать спортивные мероприятия также не смогут российские госслужащие и представители Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.
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