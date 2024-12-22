"Зима в Москве": лыжно-биатлонную трассу откроют в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Бесплатная лыжно-биатлонная трасса откроется на территории олимпийского комплекса "Лужники" в рамках проекта "Зима в Москве". Она будет работать с 2 января по 2 марта, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

За три предыдущих сезона более 30 тысяч человек приняли участие в проекте. Протяженность трассы составляет 2,5 километра. Она находится на парковке стадиона Южного спортивного ядра. Для удобства зрителей предусмотрена трибуна на 1,5 тысячи мест.

На трассу можно принести собственное снаряжение или взять его на прокат. В пункте предложат также и спортивное оружие для тренировок по биатлону. Занятия проводят профессиональные инструкторы.

Любители зимнего спорта смогут поучаствовать в мастер-классах призеров Олимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону. На специально сконструированной лыжне и оборудованном стрельбище пройдут соревнования и ежедневные тренировки с профессиональными инструкторами.

2 февраля состоятся звездные состязания по биатлону, а 6-го числа – ретрогонка с семейными эстафетами, детскими заездами и одиночными гонками.

Кроме того, для участников организуют выставку лыж.

Трасса будет работать с 07:30 до 22:00 в будние дни и с 09:00 до 22:00 в выходные и праздничные дни.

Ранее на ВДНХ открылись новые живописные лыжные трассы в рамках проекта "Зима в Москве". Они проходят по парку "Останкино" и Главному ботаническом саду имени Н. В. Цицина. Для сезона 2024/2025 года были организованы пять маршрутов. Основным прогулочным стал "ЗОЖ-маршрут "Останкино", его протяженность составляет пять километров, он идет вдоль пешеходных дорожек в лесной части парка "Останкино".

