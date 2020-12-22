Рекордсмен мира по конькобежному спорту Кулижников заразился COVID-19

Фото: Zuma\TASS/Matt Herp
Рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует пресс-служба Союза конькобежцев России.
Как передает РИА Новости, спортсмен будет вынужден пропустить Всероссийские соревнования "На призы конькобежного центра Коломна".
"Павел переносит болезнь в легкой форме. Скоро будет снова сдавать тест", – рассказали в пресс-службе.
Там пожелали спортсмену здоровья и скорейшего возвращения.
"Надеемся, что он (Кулижников. – Прим. Ред.) сможет выступить на международных соревнованиях в Херенвене", – предположила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.
Блок международных соревнований пройдет в нидерландском Херенвене в январе и феврале 2021 года в закрытом режиме. В него войдут этапы Кубка мира, чемпионат Европы в многоборье и чемпионат мира на отдельных дистанциях.
Ранее коронавирусом заразился создатель и художественный руководитель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский. Сообщалось, что он находится на лечении дома.
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