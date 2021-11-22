Губерниев прокомментировал решение Карпина остаться в сборной России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил решение главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина остаться на посту наставника национальной команды. Об этом пишет Sport24.
Журналист привел цитату Леонида Брежнева, которую политик однажды сказал шахматисту Анатолию Карпову.
"Взял корону – держи". Не знаю, с чем были связаны раздумья Карпина. Как бы там ни было, это справедливо", – подчеркнул Губерниев.
Комментатор отметил, что именно Карпин должен готовить команду к стыковым матчам чемпионата мира. Он выразил надежду, что сборная России попадет на турнир.
Губерниев также пожелал наставнику крепости духа и твердости характера.
"И хороших футболистов!" – добавил телеведущий.
Накануне Валерий Карпин принял решение остаться на посту главного тренера сборной России в стыковых матчах за право участия в чемпионате мира. Наставник подчеркнул, что имеет план подготовки игроков к отборочным матчам.
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