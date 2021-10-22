Зоран Лукич из "Нижнего Новгорода" возглавил сборную России по баскетболу

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) назначил наставника "Нижнего Новгорода" Зорана Лукича новым главным тренером мужской сборной России. Об этом сообщается на сайте РФБ.
Сербский специалист будет совмещать работу в клубе и национальной команде.
На посту главного тренера сборной Лукич сменил Сергея Базаревича, с которым российские баскетболисты стали четвертыми на чемпионате Европы 2017 года и не смогли выйти на Олимпиаду в Токио.
Ранее московский футбольный клуб "Локомотив" уступил турецкому "Галатасараю" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Игра состоялась в Москве на "РЖД-Арене" и завершилась со счетом 0:1. В команде победителей на 82-й минуте матча гол забил нападающий стамбульской команды Керем Актюркоглу.
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