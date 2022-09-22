Групповая шоссейная велогонка пройдет в Парке Горького 24 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

24 сентября в Москве пройдет скоростной велозаезд среди спортсменов-любителей и бывших профессионалов велоспорта. Гонщики разыграют между собой денежный приз, а зрители онлайн-трансляции получат шанс выиграть гоночный велосипед.

Весь маршрут будет пролегать по территории Центрального парка культуры и отдыха им. Горького, длина одного круга – 600 метров, на дистанции – крутые и сложные повороты и резкие ускорения. Общая продолжительность гонки – несколько часов с учетом квалификационных заездов и финала. В каждом заезде – до 30 кругов и промежуточные финалы.

Для болельщиков будет работать прямая трансляция с комментаторами и разными ракурсами: с коптера, от руля и со стационарных камер. Розыгрыш велосипедов будет также проводиться онлайн во время трансляции.

Регистрация на гонку все еще открыта: подать заявку можно на сайте.

Ранее в столице прошел "Московский марафон", на который зарегистрировались около 37 тысяч человек. Участники могли пробежать 10 и 42,2 километра по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцу, Крымскому мосту, Тверской улице, Театральному проезду и вдоль стен Кремля.