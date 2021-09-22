Главный тренер "Монако" высказался об игре Головина

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Главный тренер французского футбольного клуба "Монако" Нико Ковач оценил игру российского полузащитника Александра Головина. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
В частности, наставник назвал россиянина гарантом качества.
"Александр очень важен с точки зрения нашей игры. Нам необходимо следить за тем, чтобы он был в форме", – отметил Ковач.
По словам тренера, Головин слегка замкнут и не считает себя звездой. Специалист также подчеркнул, что доволен футболистом.
"Такой футболист, как Головин, должен забивать десять мяче и отдавать по десять результативных передач за сезон", – выразил мнение наставник.
Ковач добавил, что у Головина есть все необходимые качества для хорошей игры в футбол.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Дзюба попал в расширенный состав сборной РФ на октябрьские отборочные матчи ЧМ. Наставник объяснил это тем, что нападающий показал хорошую игру во встрече седьмого тура чемпионата России с "Ахматом".
Позднее Дзюба отказался от приглашения в сборную России. Он выразил надежду, что к ноябрьским матчам сможет быть в оптимальной готовности.
Дзюба отказался от приглашения в сборную России
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