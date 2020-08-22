ЦСКА проиграл "Рубину" в матче РПЛ, пропустив гол в компенсированное время

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Московский ЦСКА уступил казанскому "Рубину" в матче 4-го тура Российской премьер-лиги.
Матч завершился победой гостей со счетом 2:1. Первый гол в ворота "армейцев" забил арендованный у "Спартака" полузащитник Солтмурад Бакаев. Через две минуты хорватский хавбек ЦСКА Никола Влашич сравнял счет.
Исход встречи решился на 92-й минуте. Победный гол в ворота Игоря Акинфеева забил Денис Макаров.
"Рубин" одержал первую победу в сезоне 2020/2021. Благодаря этому казанский клуб поднялся на 11-е место с 4 очками. ЦСКА занял 7-ю строчку с 6 очками.
Ранее "Зенит" крупно переиграл "Тамбов" со счетом 4:1. Таким образом, питерский клуб является единственным, кто в сезоне 2020/2021 не потерял еще ни одного очка.
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