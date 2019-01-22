Глава FIAS предлагал обучить самбо Дэниела Крейга

Международная федерация самбо (FIAS) предлагала обучить технике самбо британского актера Дэниела Крейга, который известен по роли агента 007 Джеймса Бонда. Об этом сообщил президент FIAS Василий Шестаков.
"Все верно. Мы действительно предлагали им наши услуги", – подтвердил он в беседе с RT. Глава федерации самбо пояснил, что "в российском кинематографе сцены драк порой поставлены более профессионально" благодаря опытным тренерам.
"Я и сам, будучи действующим спортсменом, снимался в качестве каскадера", – рассказал Шестаков. Он предположил, что представители FIAS действовали недостаточно настойчиво и поэтому пока не смогли убедить Крейга в пользе такого сотрудничества. "Думаю, если заняться этим вопросом активнее, то взаимопонимание будет найдено", – подчеркнул спортсмен.
Ранее президент Европейской и Всероссийской федераций самбо (ВФС) Сергей Елисеев назвал лучшие регионы России по этому виду спорта. По его словам, самбо хорошо развивается Хабаровском крае, Амурской и Свердловской областях, Бурятии. Елисеев также выделил Армавирскую школу, спортсменов из Москвы и Санкт-Петербурга.
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