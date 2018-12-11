В Федерации самбо назвали лучшие регионы России по этому виду спорта

Фото: ТАСС/Николай Галкин
Президент Европейской и Всероссийской федераций самбо (ВФС) Сергей Елисеев назвал порталу Москва 24 регионы страны, в которых этот вид боевых искусств наиболее развит.
"Есть в России регионы (где самбо наиболее развито. – Москва 24), на традиции которых мы опираемся в первую очередь, – рассказал Елисеев. – Их очень много. Владивосток неплохо развивается, Хабаровский край, Амурская область, Свердловская область, в частности – Пышма, в которой имеется очень сильный центр. Новосибирск просто немереными шагами сегодня развивается – там одна из лучших, пожалуй, федераций сегодня по скорости развития. Бурятия, Рязань. Можно выделить Армавирскую школу в Карснодарском крае, и, конечно, Москва и Санкт-Петербург – тоже наши лидеры, основа сборных команд".
Также Елисеев рассказал о возможности появления нового направления в самбо. "Наши спецслужбы пробовали многие виды спорта. И пришли к мнению, что основой все-таки должно быть самбо, – отметил президент ВФС. – Поэтому сегодня к нам пришли с предложением, Нацгвардия в том числе, что необходимо создать такое направление, как "Самбо Спецназ", чтобы наша федерация могла оказать методическую помощь. Мы могли бы с детства воспитывать ребят, а их бы потом спокойно брали служить и в полицию, и в другие наши спецструктуры".
Напомним, 30 ноября Международный Олимпийский комитет (МОК) объявил о временном признании самбо. Впервые о намерении сделать самбо олимпийским видом спорта было объявлено в 2009 году.
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