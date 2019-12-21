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Спорт

21:10

Боксер Лебедев проиграл Мчуну в первом поединке после перерыва

спорт

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Российский боксер Денис Лебедев проиграл свой первый поединок после годичного перерыва. Об этом сообщает ТАСС.

Россиянин не сумел завоевать серебряный пояс Всемирного боксерского совета в весовой категории до 90,71 килограмм. Бой между Лебедевым и южноафриканцом Табисо Мчуном проходил в Красноярске. Судьи единогласно отдали победу боксеру из ЮАР.

"Наверное, это звоночек, что нужно уступать дорогу молодым. Есть в жизни много других серьезных дел. Я сделал, что смог. Наверное, не буду продолжать карьеру", – отметил после боя Лебедев.

В июле россиянин объявил о завершении карьеры, однако затем изменил свое решение и вернулся на ринг. В своем последнем бою он одержал победу над американцем Майком Уилсоном.

В активе бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации Дениса Лебедева 32 победы (23 нокаутом) и 3 поражения.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко.

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