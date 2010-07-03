Сборная России по боксу заняла второе место на ЧМ в Екатеринбурге

Сборная России по боксу заняла второе место в медальном зачете по итогам чемпионата мира в Екатеринбурге.
Золотые награды российской команде принесли Андрей Замковой (весовая категория до 69 килограмм), Глеб Бакши (до 75) и Муслим Гаджимагомедов (до 91). Бронзовым призером стал Максим Бабанин (более 91 килограмма).
Первое место заняла команда Узбекистана, в активе у которой 3 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль. Третье место у сборной Казахстана (1-1-4).
Чемпионат мира по боксу проходил в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября. В соревнованиях приняли участие более 340 спортсменов из 79 стран мира.
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