Сборная России по боксу заняла второе место на ЧМ в Екатеринбурге

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Сборная России по боксу заняла второе место в медальном зачете по итогам чемпионата мира в Екатеринбурге.

Золотые награды российской команде принесли Андрей Замковой (весовая категория до 69 килограмм), Глеб Бакши (до 75) и Муслим Гаджимагомедов (до 91). Бронзовым призером стал Максим Бабанин (более 91 килограмма).

Первое место заняла команда Узбекистана, в активе у которой 3 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль. Третье место у сборной Казахстана (1-1-4).

Чемпионат мира по боксу проходил в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября. В соревнованиях приняли участие более 340 спортсменов из 79 стран мира.