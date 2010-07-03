Сборная России по боксу провела в Екатеринбурге открытую тренировку

Сборная России по боксу провела открытую тренировку в Екатеринбурге перед стартом чемпионата мира. Об этом говорится на сайте Федерации бокса РФ.
В показательном бою мастерство продемонстрировали восемь спортсменов. По словам главного тренера Виктора Фархутдинова, сейчас бойцы в отличной физической форме.
В субботу, 14 сентября, на ринг выйдут Василий Егоров, Илья Попов и Глеб Бакши. 15 сентября поединки проведут Альберт Батыргазиев, Георгий Кушиташвили и Муслим Гаджимагомедов.
Капитан сборной Андрей Замковой 16 сентября проведет поединок с бельгийцем Набилом Мессауди, который единогласным решением судей победил Идрисса Капенгу Нсаки из ДР Конго.
Чемпионат мира по боксу проходит в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября. В соревнованиях принимает участие более 340 спортсменов из 79 стран мира. Чемпионат в качестве гостей посетят титулованные иностранные боксеры Роберто Дюран, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис, Артур Абрахам.
В последний раз чемпионат мира по боксу проходил в Москве в 1989 году.
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