Сборная России по боксу провела в Екатеринбурге открытую тренировку

Фото: rusboxing.ru

Сборная России по боксу провела открытую тренировку в Екатеринбурге перед стартом чемпионата мира. Об этом говорится на сайте Федерации бокса РФ.

В показательном бою мастерство продемонстрировали восемь спортсменов. По словам главного тренера Виктора Фархутдинова, сейчас бойцы в отличной физической форме.

В субботу, 14 сентября, на ринг выйдут Василий Егоров, Илья Попов и Глеб Бакши. 15 сентября поединки проведут Альберт Батыргазиев, Георгий Кушиташвили и Муслим Гаджимагомедов.

Капитан сборной Андрей Замковой 16 сентября проведет поединок с бельгийцем Набилом Мессауди, который единогласным решением судей победил Идрисса Капенгу Нсаки из ДР Конго.

Чемпионат мира по боксу проходит в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября. В соревнованиях принимает участие более 340 спортсменов из 79 стран мира. Чемпионат в качестве гостей посетят титулованные иностранные боксеры Роберто Дюран, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис, Артур Абрахам.

В последний раз чемпионат мира по боксу проходил в Москве в 1989 году.

