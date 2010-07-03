Энди Руис стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе

Мексиканский боксер Энди Руис победил британца Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе на стадионе "Медисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке, передает РИА Новости.
Поединок завершился победой Руиса нокаутом в седьмом раунде. Для 29-летнего Джошуа это первое поражение в профессиональной карьере. Он потерял титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой Super, Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной федерации бокса (IBF).
Боксера Руиса уже успел поздравить бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис. На своей страничке в Twiiter спортсмен отметил, что боксер стал первым в истории мексиканским чемпионом мира в тяжелом весе.
"Я даже не знаю, что сейчас сказать. Но я хочу поздравить Энди Руиса с тем, что он стал первым в истории мексиканским чемпионом мира в тяжелом весе. Энтони Джошуа, поднимайся и сделай выводы из этого. Не волнуйся, ты справишься!" – написал он.
В сентябре 2018 года прошел долгожданный бой между Энтони Джошуа и Александром Поветкиным. Россиянин проиграл нокаутом британцу в поединке за звание чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.
В седьмом раунде Джошуа отправил Поветкина в нокдаун. "Русскому Витязю" удалось подняться и продолжить бой. Через несколько секунд британец пробил сопернику в подбородок и отправил россиянина в нокаут.
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