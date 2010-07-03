Фото: ТАСС/AP/Damian Dovarganes

Украинский боксер Василий Ломаченко защитил титул чемпиона мира по версии WBO в своей весовой категории (до 61,23 кг).

В поединке с британцем Энтони Кроллом, состоявшемся в ночь на субботу в Лос-Анджелесе, он одержал победу нокаутом в четвертом раунде.

Для 31-летнего Василия Ломаченко это тринадцатая победа (десятая – нокаутом) на профессиональном ринге при одном поражении.