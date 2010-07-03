Бокс сохранили в программе Олимпийских игр

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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал предстоящей сессии организации сохранить бокс в программе Олимпийских игр 2020 года в Токио, но лишить Международную ассоциацию бокса (AIBA) статуса признания. Об этом сообщила пресс-служба МОК.

"Исполком рекомендует сессии сохранить бокс в программе Игр-2020 и лишить AIBA признания. Статус полного признания AIBA будет пересмотрен после Олимпиады в Токио", – заявила организация.

Президент МОК Томас Бах заявил, что это решение было принято в интересах спортсменов и бокса.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. В первый день Олимпиады состоится церемония открытия, 25 июля будут определены победители в семи дисциплинах. Первый победитель определится в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров у женщин.