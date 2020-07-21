Майк Тайсон и Рой Джонс могут провести бой в сентябре

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Бывшие абсолютные чемпионы мира по боксу Майк Тайсон и Рой Джонс – младший ведут переговоры о поединке, который может состояться в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.
По предварительной информации, боксеры сойдутся на ринге в США в сентябре. Рассматриваются правила с восемью раундами. Весовая категория, в которую должны будут уложиться спортсмены, еще не определена.
54-летний Майк Тайсон завершил карьеру в 2005 году поединком против ирландского боксера Кевина Макбрайда. Всего он сумел одержать 50 побед в 58 схватках, 6 раз проиграл, и 2 раза бои были отменены.
Джонс-младший покинул ринг в 2018 году. Американец с российским гражданством провел за карьеру 75 поединков, в 66 из которых победил (в 47 случаях – нокаутом).
Международный день бокса, который будет 22 июля, отметят в России в онлайн-формате. Об этом ранее сообщили в профильной спортивной федерации. В прямой эфир, как ожидается, выйдут легендарные бойцы.
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