Международный день бокса отпразднуют в онлайн-формате 22 июля

Фото: depositphotos/SergeyNivens

Международный день бокса, который будет 22 июля, отметят в России в онлайн-формате. Решение о дистанционном праздновании принято в связи с эпидемиологической обстановкой, говорится на сайте Федерации бокса РФ.

"С 2019 года День бокса официально признан в 204 странах – участницах AIBA", – поделились в пресс-службе. Уточняется, что на протяжении последних трех лет День бокса проходил в столице на Красной площади.

В 2020 году праздник организуют под слоганом "Сильнее, чем вчера", ставшим девизом для всех боксеров во время пандемии коронавируса.

"Вы сможете провести свой день вместе с легендарными спортсменами, которые на протяжении всего времени эфира будут проводить прямые включения с московской студией", – рассказывают организаторы.

Планируется, что присоединиться к трансляции зрители смогут на официальной странице Федерации бокса России в соцсети "ВКонтакте". Участники получат возможность пообщаться с кумирами, задать вопросы в комментариях, а лучшие из них ведущие озвучат в прямом эфире.

Эфир будет доступен с 12:00 до 19:00, полную программу мероприятий озвучат отдельно. В числе гостей заявлены известные боксеры, руководители международных федераций.

Ранее говорилось, что благотворительное мероприятие "ГУМ-Мороженое медикам!" пройдет 18 июля. Организаторы сообщили, что в этот раз праздник будет посвящен медицинским работникам, поскольку они боролись против пандемии коронавируса.