Тренер ЦСКА почувствовал себя плохо после матча с "Зенитом"

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко пожаловался на недомогание после матча против петербургского "Зенита". Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил старший тренер "армейцев" Сергей Овчинников.

По его данным, у Виктора Гончаренко поднялось давление.

Кроме того, Овчинников оценил прошедший матч между ЦСКА и "Зенитом".

"У "Зенита" все получилось, нам было сложно перестроиться после двух быстрых голов. Сложилось так, как сложилось", – поделился старший тренер московской команды.

Матч между столичным ЦСКА и петербургским "Зенитом" состоялся накануне в рамках 23-го тура Тинькофф – Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на "ВЭБ-Арене" завершилась со счетом 0:4 в пользу гостей.

На 20-й минуте матч был прерван. Это произошло для того, чтобы зрители и футболисты смогли поаплодировать врачам в знак благодарности за их труд в борьбе с COVID-19.