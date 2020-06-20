"Зенит" разгромил ЦСКА в центральном матче тура

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

ЦСКА проиграл петербургскому "Зениту" 23-го тура Тинькофф – Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на "ВЭБ-Арене" завершилась со счетом 0:4.

Голами отметились Бранислав Иванович (2-я минута), Малком (9, 45) и Себастьян Дриусси (90+4, с пенальти). На 89-й минуте прямую красную карточку получил защитник армейцев Вадим Карпов.

Петербургский клуб набрал 53 очка и упрочил лидерство в чемпионате. Отрыв от ближайших преследователей, "Локомотива" и "Краснодара", составляет 12 очков.

В следующем туре ЦСКА 27 июня сыграет в гостях с московским "Динамо", "Зенит" днем ранее примет самарские "Крылья Советов".