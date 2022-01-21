Российский боец UFC Волков заразился коронавирусом

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков заразился коронавирусом. Об этом он заявил в своем Instagram, опубликовав фотографию положительного экспресс-теста на COVID-19.

"Когда день начался не с кофе", – написал спортсмен.

Ранее сообщалось, что Волков проведет поединок против британца Тома Аспинэлла на турнире UFC Fight Night в Лондоне 19 марта.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России активно распространяется штамм "Омикрон". По ее словам, он может стать доминирующим, в связи с чем Голикова призвала граждан ревакцинироваться.

В свою очередь, иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что лучшую защиту от заражения штаммом коронавируса "Омикрон" имеют люди, прошедшие вакцинацию в последние месяцы прошлого года. По его словам, данная категория людей имеет достаточно мощный иммунитет, который может обеспечить защиту от новой разновидности вируса.

