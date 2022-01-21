Новичок московского ЦСКА Языджи записал приветственный ролик

Фото: twitter.com/PFCCSKA_en
Турецкий полузащитник Юсуф Языджи, перешедший в московский футбольный клуб ЦСКА из французского "Лилля", записал обращение для болельщиков.
"Привет, болельщики ЦСКА! Я дома. Я приехал побеждать", – заявил игрок на английском языке.
Hello @yaziciyusuf97 👋🔴🔵 pic.twitter.com/PqYhqiQOWx— PFC CSKA Moscow (@PFCCSKA_en) January 21, 2022
Соглашение с 24-летним турком рассчитано до конца сезона-2021/2022. В контракте предусмотрена опция выкупа игрока. В минувшем сезоне Языджи стал победителем чемпионата Франции с "Лиллем".
19 января ЦСКА в своих социальных сетях опубликовал ролик-представление футболиста. В нем демонстрировалась шуточная переписка с игроком, где были использованы слова "Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ". По сюжету ролика Языджи соглашался на трансфер именно поэтому.
После критики в Сети ролик был удален. Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева позднее извинилась за ситуацию с презентацией нового игрока команды Юсуфа Языджи и закрыла профиль в Instagram.
Реагируя на ситуацию, руководство ЦСКА отстранило от работы ответственных за скандальный ролик-презентацию.
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