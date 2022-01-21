Новичок московского ЦСКА Языджи записал приветственный ролик

Фото: twitter.com/PFCCSKA_en

Турецкий полузащитник Юсуф Языджи, перешедший в московский футбольный клуб ЦСКА из французского "Лилля", записал обращение для болельщиков.

"Привет, болельщики ЦСКА! Я дома. Я приехал побеждать", – заявил игрок на английском языке.



Соглашение с 24-летним турком рассчитано до конца сезона-2021/2022. В контракте предусмотрена опция выкупа игрока. В минувшем сезоне Языджи стал победителем чемпионата Франции с "Лиллем".

19 января ЦСКА в своих социальных сетях опубликовал ролик-представление футболиста. В нем демонстрировалась шуточная переписка с игроком, где были использованы слова "Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ". По сюжету ролика Языджи соглашался на трансфер именно поэтому.

После критики в Сети ролик был удален. Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева позднее извинилась за ситуацию с презентацией нового игрока команды Юсуфа Языджи и закрыла профиль в Instagram.

Реагируя на ситуацию, руководство ЦСКА отстранило от работы ответственных за скандальный ролик-презентацию.