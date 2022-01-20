Главред CSKA TV закрыла профиль в Instagram после видео с презентацией Языджи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Москва 24

Главный редактор клубного телевидения московского футбольного клуба ЦСКА Екатерина Кирильчева закрыла свой профиль в социальной сети Instagram после ситуации с презентацией нового игрока команды Юсуфа Языджи. Речь идет об опубликованном посте, который возмутил болельщиков.

В настоящее время на аккаунт Кирильчевой подписаны около 15 тысяч человек.

Главред CSKA TV уже извинилась за такую презентацию нового игрока команды. Кирильчева объяснила, что из-за дефицита времени придумала сюжет, который оказался неудачным и неуместным.

В шуточном видео сымитирована переписка между аккаунтами ЦСКА и Языджи в Instagram. Клуб уговаривает футболиста подписать контракт, но игрок не отвечает на сообщения. Тогда клуб говорит Языджи, что в России "много Наташ", после чего турок резко соглашается. Болельщики не оценили такой юмор.

Директор по связям с общественностью и информационной политике клуба Сергей Аксенов сообщил, что ФК ЦСКА отстранил от работы тех, кто представил нового игрока неуместным постом.

